Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (27.12.2021) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße eine Winterjacke gestohlen haben soll. Ein 60 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 16.45 Uhr, wie er mehrere Winterjacken in die Umkleidekabine nahm. Als er wieder herauskam, sah er, dass der 32-Jährige offenbar eine der Jacken unter seiner eigenen Jacke trug und damit das Geschäft verlassen wollte. Der Detektiv sprach den Tatverdächtigen an und übergab ihn den alarmierten Beamten, die ihn daraufhin festnahmen. An der Jacke war die Warensicherung herausgerissen worden. Der 32-jährige Tunesier wird im Laufe des Dienstags (28.12.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell