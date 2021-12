Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop

Pinneberg - Zeugen für Müllablagerungen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es sowohl in Klein Offenseth-Sparrieshoop als auch in Pinneberg zu Abfallablagerungen gekommen, zu denen der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn nach Zeugen sucht.

Am Samstagmittag (04.12.2021) stellte ein Zeuge im Grenzweg in Klein Offenseth-Sparrieshoop, circa 300 Meter hinter der Einmündung zur Horster Landstraße, mehrere Farbeimer im Straßengraben fest.

In der Straße "An der Raa" in Pinneberg stellten Zeugen am Samstag kurz vor 17:00 Uhr unter anderem einen Backofen, Müll- und Farbeimer auf dem dortigen Sandparkplatz fest, die aus einem grauen Ford Transit mit Hamburger Kennzeichen dort abgeladen worden sein dürften.

Die Ermittler suchen weiteren Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise unter 04192 40920.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell