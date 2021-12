Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (27.12.2021) in der Königstraße eine 19 Jahre alte Passantin sexuell belästigt. Die 19-Jährige ging zusammen mit ihrer 21 Jahre alten Begleiterin gegen 20.00 Uhr die Königstraße abwärts in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe des Königsbaus kam ihr der Unbekannte entgegen, griff ihr unvermittelt an die Brust und drückte zu. Anschließend pfiff er und ging weiter. Die 19-Jährige teilte dies einer Streifenwagenbesatzung mit, die sich in der Nähe befand. Trotz sofortiger Fahndung trafen die Beamten den Tatverdächtigen nicht mehr an. Die Heranwachsende beschrieb den Tatverdächtigen als zirka 180 Zentimeter großen und etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann mit normaler bis athletischer Figur und dunkler Hautfarbe. Er soll eine dunkle Regenjacke mit Kapuze, eine schwarze Jeans und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

