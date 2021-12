Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Ost (ots)

In einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Landhausstraße ist am Montagnachmittag (27.12.2021) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten gegen 14.15 Uhr die starke Rauchentwicklung und riefen die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang dichter Rauch aus dem Keller. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in einem Gemeinschaftsraum aus, in dem sich Trockner und Waschmaschinen befanden. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Stand 15.40 Uhr

