POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta (mit Foto)

Am 16. November 2021, gegen 11.15 Uhr, vollstreckten Polizeibeamte einen Haftbefehl in der Straße Moorgärten. Dabei mussten sie feststellen, dass der Festzunehmende offenbar Diebesgut in der Wohnung gelagert hatte. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte weiteres, mögliches Diebesgut festgestellt und sichergestellt werden. Dieses wurde nun gesichtet, konnte allerdings noch nicht zugeordnet werden. Geschädigte, die ihr Eigentum wiedererkennen, werden gebeten, sich unter Tel.: (04441) 9430 bei der Polizei in Vechta zu melden.

