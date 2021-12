Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Männer treten Wohnungstür ein und begehen eine Körperverletzung

A, Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 15.40 Uhr, traten bislang zwei unbekannte Männer die Tür einer Wohnung im Prozessionsweg ein. Einer der beiden Männer schlug dann einem 19-jährigen Essener, dort sich in dieser Wohnung aufgehalten hatte, ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Personen. Die Personen konnten durch das Opfer wie folgt beschrieben werden: Person 1:

- männlich - 180 cm groß - muskulöse Statur - solarium gebräunte Haut - trug eine Basecap

Person 2:

- männlich - 180 cm groß - schwarze, kurze Haare - grauer Mantel

Körperlich angegriffen wurde der 19-Jährige durch den Mann mit dem grauen Mantel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Kfz

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus einem Firmenwagen, welcher auf einer Baustelle im Steinkamp stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Diebstahl aus Kfz

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 19.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann Bargeld aus einem unverschlossenen Pkw, welcher in der Blumenstraße stand. Der Dieb wurde durch den Geschädigten ertappt, woraufhin dieser die Flucht ergriff und mit dem Diebesgut entkam. Der Mann war in Richtung Tannenstraße geflüchtet. Er konnte als ca. 180cm groß beschrieben werden. Er trug eine FFP2-Maske, eine dunkle Hose, eine grau-schwarz-karierte Fleecejacke sowie eine dunkle Basecap. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 30. November 2021, um 7.30 Uhr, geriet ein 56-jähriger Berufskraftfahrer aus Goldenstedt mit einer LKW-Anhänger Kombination in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 19.59 Uhr geriet ein 38-jähriger Autofahrer aus Cappeln mit seinem Pkw in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist und bereits länger als 6 Monate seinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Erloschene Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 18.44 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass die Betriebserlaubnis durch dauerhaft beleuchtete Fahrtrichtungsanzeigen (sog. US-Standlicht) erloschen war.

Cloppenburg - Keine Ausreichende Profiltiefe, Lärmbelästigung und unnötiges Umherfahren

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 22.05 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Essen auf der Eschstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass beide Vorderreifen keine ausreichende Profiltiefe hatten. Außerdem störte der Betroffene die Allgemeinheit durch unnötige Lärmbelästigung und unnötiges Umherfahren.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 6.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem LKW mit Auflieger von einer Tankstelle in der Krapendorfer Straße über den Beschleunigungsstreifen auf die B213. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen Autofahrerin aus Lindern, welche die B213 in Richtung Löningen befuhr. Diese musste ihren PKW durch eine Vollbremsung bis zum Stillstand bringen. Der hinter ihr fahrende 42-jährige LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Frau aus Lindern auf. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt. Der unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Emstek OT Drantum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Dezember 2021, kam es um 17.00 Uhr auf dem Herzog-Erich-Weg zu einem Verkehrsunfall: Eine 37-Jährige aus Garrel befuhr mit einem Transporter den Taubenweg von Drantum kommend in Richtung Emstek. An einer Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 28-Jährigen aus Wiesmoor, der mit seinem Pkw samt Anhänger den Herzog-Erich-Weg in Richtung Drantum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin und der Beifahrer des 28-Jährigen, ein 18-Jähriger aus Friedeburg, wurden leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 26000 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Dezember 2021, kam es gegen 17.15 Uhr auf der Tenstedter Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem PKW die Tenstedter Straße in Richtung Cappeln. Als er beabsichtigte, nach links in die Straße Holtkamp abzubiegen, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Fahrzeugführer aus Cappeln, welcher mit seinem PKW die Tenstedter Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell