POL-RT: Arbeitsunfall; Rehe getötet und entsorgt; Verkehrsunfall

Münsingen (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 49-Jähriger ist nach einem Sturz am Freitagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Mann war kurz nach 14 Uhr damit beschäftigt, in der Straße Steighof ein Fahrsilo abzudecken, als er auf der über zwei Meter hohen Mauer den Halt verlor und zu Boden fiel. Dabei erlitt er Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. (mr)

Esslingen (ES): Rehe getötet und entsorgt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Jagdwilderei ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen, nachdem zwischen Wiflingshausen und Kennenburg zwei getötete Rehe aufgefunden wurden. Am Donnerstag, zwischen den frühen Morgenstunden und 14 Uhr, entsorgte dort auf einer Wiese im Bereich des Waldackerwegs ein Unbekannter zwei fachmännisch zerlegte Rehkadaver. Wo die Tiere getötet wurden, ist noch unbekannt. Zeugen, die zur angegebenen Zeit zwischen Wiflingshausen und Kennenburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Täter oder die Herkunft der getöteten Rehe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3105768-0 zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von zirka 16.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag in Ebingen. Gegen 13.15 Uhr missachtete eine 49-jährige Dacia-Lenkerin beim Einbiegen von der K 7153 (Ebinger Straße) in die K 7152 (Lautlinger Straße) die Vorfahrt eines stadtauswärts fahrenden, 44-Jahre alten Mannes. Mit dessen VW Golf kam es in der Folge zu einer heftigen Kollision. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der Beteiligten. (mr)

