Vechta - Nötigung im Straßenverkehr

Am Dienstag, 30. November 201, kam es um 10.30 Uhr auf dem Kuhmarkt Ecke Kreuzweg zu einer Nötigung im Straßenverkehr: Dort führte der Bauhof der Stadt Vechta zu diesem Zeitpunkt Baumfällarbeiten durch. Zu diesem Zweck wurden Absperrbaken in beide Fahrtrichtungen aufgestellt, die die Durchfahrt dort zeitweise untersagten. Während dieser Arbeiten umfuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem silbernen Pkw Opel Astra die Absperrbake. Als sich ihm ein Mitarbeiter des Bauhofs in den Weg stellte und ihn auf die Sperrung aufmerksam machte, schrie der Fahrzeugführer ihn aufgebracht an, drohte damit, handgreiflich zu werden und fuhr mit seinem Pkw soweit vor, bis er das Schienbein des Bauhof-Mitarbeiters berührte, um so die Durchfahrt zu erzwingen. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der PKW-Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß, - kräftig - kurze, dunkelblonde bzw. braune Haare.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Montag, 22. November 2021, 11.00 Uhr, und Freitag, 26. November 2021, 08.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Zitadelle eine Metallfigur mit schwarzer und weißer Sprühfarbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 30. November 2021, wurde um 18.50 Uhr in der Straße Neuer Markt ein 51-Jähriger aus Lohne einer Personenkontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang wurden in einer Zigarettenschachtel Betäubungsmittel aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 51-Jährigen eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 30. November 2021, kam es gegen 06.00 Uhr auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-Jähriger aus Barnstorf befuhr mit seinem Lkw die Lohner Straße in Richtung Vechta. Ausgangs einer Linkskurve kam er leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und kam auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Hierdurch kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden von 23000 Euro.

Lohne - Sachbeschädigung auf dem Weihnachtsmarkt

Zwischen Montag, 29. November 2021, 21.00 Uhr, und Dienstag, 30. November 2021, 11.10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Lohner Weihnachtsmarkt in der Marktstraße die Rolläden eines dortigen Verkaufsstandes. Im Objekt entwendeten sie die Kassen sowie diverse Süßigkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 26. November 2021, 10.00 Uhr, und Dienstag, 30. November 2021, 12.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Heide ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl aus PKW

Zwischen Montag, 29. November 2021, 20.00 Uhr, und Dienstag, 30. November 2021, 08.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter in der Meyerhofstraße gewaltsam den schwarzen PKW Daihatsu Cuore eines 47-Jährigen aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Steinfeld - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Montag, 29. November 2021, wurden um 14.45 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Männer einer Personenkontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang wurde bei einem 34-Jährigen aus Steinfeld, ein Tabakbeutel aufgefunden, in welchem sich ein Tabak-/BtM-Gemisch befand. Bei einem 25-Jährigen, ebenfalls aus Steinfeld, wurde ein Beutel mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren gegen die Männer eingeleitet.

Goldenstedt - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 30. November 2021, wurde um 23.40 Uhr im Johannesblütenweg eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Die 22-Jährige händigte den Beamten zwei Beutel mit Betäubungsmitteln aus. Weiterhin räumte die 21-Jährige ein, wenige Tage zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 30. November, kam es zwischen 07.45 Uhr und 08.00 Uhr auf der Straße Überthünen zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 79-Jähriger aus Goldenstedt befuhr mit seinem Pkw die Straße Überthünen in Goldenstedt. Im Streckenverlauf fuhr er frontal gegen eine Verkehrsinsel und beschädigte hierdurch die darauf befindliche Verkehrseinrichtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Da der PKW durch die Kollision am Unfallort ein Kennzeichen verloren hatte, konnte er Fahrzeugführer ermittelt und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden.

Damme - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 30. November 2021, wurde um 21.50 Uhr in der Steinfelder Straße ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Bohmte einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 30. November 2021, kam es um 05.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-Jährige aus Quakenbrück befuhr mit ihrem PKW die Vechtaer Straße, kommend aus Richtung Harme, in Fahrtrichtung Vechta. Ein 56-Jähriger aus Cappeln befuhr mit seinem LKW die Landesstraße L848 aus Richtung Lohne und beabsichtigte, nach links in die Vechtaer Straße abzubiegen. Die 25-Jährige missachtete an der Kreuzung Vechtaer Straße/L848 die für sie rot zeigende Ampel, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe ist derzeit nicht bekannt. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 30. November 2021, um 21.50 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus Bohmte die Steinfelder Straße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt, sowie ein Verfahren eingeleitet.

