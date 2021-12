Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl und Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, 29. November 2021, 18.30 Uhr, und Dienstag, 30. November 2021, 08.00 Uhr, wurden in der Langen Straße aus dem roten PKW Nissan Micra einer 29-Jährigen aus Cloppenburg diverse Gegenstände entwendet. Weiterhin wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, 29. November 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 30. November 2021, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Glastür eines Geschäftsgebäudes in der Bürgermeister-Heukamp-Straße sowie die Außenfassade eines weiteren Geschäftsgebäudes in der Bürgermeister-Heukamp-Straße mit oranger Farbe. Auch das hintere Kennzeichen eines roten PKW Opel Adam einer 39-Jährigen aus Cloppenburg wurde in diesem Zeitfenster in der Bürgermeister-Heukamp-Straße mit oranger Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden von insgesamt 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Montag, 29. November 2021, 23.00 Uhr, und Dienstag, 30. November 2021, 06.00 Uhr, schoben bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz der Bürgermeister-Heukamp-Straße ordnungsgemäß geparkten blauen PKW Opel und einen gelben PKW Peugeot 107 über eine hinter dem Parkplatz verlaufende Grünfläche in die Soeste. Zum Zeitpunkt der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme befanden sich beide Fahrzeuge mit dem Motorraum unter Wasser. Der Peugeot wurde zudem beschädigt, indem die Heckscheibe zerstört wurde. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 30. November, kam es um 07.30 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit einem PKW die Asternstraße und beabsichtigte, nach links in die Löninger Straße einzubiegen. Aufgrund des stockenden Verkehrs nutzte er eine Lücke aus, um auf die Löninger Straße einzubiegen. Beim Abbiegen verlor er die Kontrolle über seinen PKW. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 56-Jährigen aus Lastrup, welcher auf der Löninger Straße verkehrsbedingt warten musste. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 30. November 2021, kam es um 12.45 Uhr auf einem Parkplatz beim Pingel-Anton zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 19-Jährige aus Lengerich fuhr mit ihrem PKW rückwärts aus einer Parklücke, übersah dabei den vorbeifahrenden PKW eines 33-Jährigen aus Garrel und touchierte diesen leicht. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Anschließend entfernt sich die 19-Jährige zunächst unerlaubt vom Unfallort. Da der Geschädigte sich ihr Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die 19-Jährige im weiteren Verlauf aufgesucht und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. An ihrem PKW wurden im Bereich der hinteren rechten Stoßstange zudem frische Farbabriebspuren festgestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 30. November 2021, zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Industriestraße in Garrel alle vier Reifen eines PKW Honda Cielo eines 51-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 30. November 2021, wurde um 15.45 Uhr auf der Kaiforter Straße ein 15-Jähriger aus Garrel auf einem Kleinkraftrad festgestellt, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 15-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cappeln - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 30. November 2021, wurde um 17.25 Uhr auf der Straße Großer Kamp ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine freiwillige Durchführung einer Atemalkoholkontrolle wurde durch den 51-Jährigen zunächst abgelehnt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Da sich der 51-Jährige während dieser Maßnahme renitent verhielt und nicht mehr wegefähig war, wurde er bis zum Morgen des 01. Dezember 2021 in Gewahrsam genommen. Eine um 21.15 Uhr durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,38 Promille.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 29. November 2021, wurde um 20.45 Uhr im Westerhoffweg ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Löningen kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 30. November 2021, wurde gegen 16.25 Uhr in der Mühlenstraße ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Essen (Oldenburg) kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Da der 22-Jährige diesbezüglich bereits häufiger in Erscheinung getreten war, wurden zur Verhinderung einer Weiterfahrt die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die 32-jährige Ehefrau des Mannes, welche zuließ, dass ihr Mann das Fahrzeug führte, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Molbergen - Tuning

Am Dienstag, 30. November 2021, wurde um 17.40 Uhr, eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Dwergte festgestellt, an deren PKW die Frontscheinwerfer mit einem permanent aktivierten Fahrtrichtungsanzeiger (sogenanntes "US-Standlicht") versehen waren. Diese bauartliche Veränderung hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis des PKW zur Folge. Da ein Rückbau der technischen Veränderung vor Ort nicht möglich war, wurde ihr eine Weiterfahrt bis zur Halteranschrift gestattet. Gegen die 22-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 30. November 2021, kam es um 18.15 Uhr auf der Hamstruper Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 61-Jährige aus Quakenbrück befuhr mit ihrem PKW die Hamstruper Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung Hamstruper Straße/St.-Elisabeth-Straße nach rechts auf die St.-Elisabeth-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 67-Jähriger aus Lastrup mit seinem PKW die Kirchstraße. Er beabsichtigte, an der o. g. Kreuzung nach links auf die St.-Elisabeth-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende Quakenbrückerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 7500 Euro.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 01. Dezember 2021, kam es gegen 00.25 Uhr auf der Bundesstraße B69 zu einem Verkehrsunfall: Eine 65-Jährige aus Großniedersheim fuhr mit ihrem PKW auf der Bundesstraße B72 aus Richtung Cloppenburg in Richtung Bühren. Sie beabsichtigte, nach links auf die Auffahrt Bundesautobahn A1 Richtung Hamburg abzubiegen. Dabei übersah sie jedoch einen 49-Jährigen aus Twistringen, der mit seinem LKW geradeaus auf der Bundesstraße B72 aus Richtung Bühren in Richtung Cloppenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 6000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

