Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von E-Auto-Ladekabeln

Am Sonntag, 28. November 2021, zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Ladekabel eines VW E-Autos, welcher an der Ladestelle eines Mehrfamilienhauses angeschlossen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 15. November 2021, und Montag, 29. November 2021, 16.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person durch ein geschlossenes bodentiefes Fenster in ein Wohnhaus der Friedlandstraße einzubrechen. Bei dem Versuch entstand Sachschaden an den Jalousien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Landmaschinenzubehör

In der Zeit zwischen Freitag, 26. November 2021, 16.30 und Montag, 29. November 2021, 13.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei Zugmäuler und zwei Oberlenker von drei Landmaschinen (Traktoren), welche auf einem Firmengelände im Mühlendamm standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Kraftstoffdiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 27. November 2021, 15.00 Uhr und Montag, 29. November 2021, 14.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam das Tankschloss eines LKW zu öffnen, um Kraftstoff zu entwenden. Beide seitlich verbauten Dieseltanks wurden erfolglos angegangen. Zum Zeitpunkt der Tat, stand der LKW in der Straße Fehrenkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag 26. November 2021, 11.00 Uhr und Montag, 29. November 2021, 7.00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person auf das Schulgelände einer Grundschule in der Landwehrstraße und besprühte die Fassade des dortigen Fahrradunterstandes sowie ein Hinweisschild am Zauntor mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag 26. November 2021, 12.00 Uhr und Montag, 29. November 2021, 9.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person diverse Spielgeräte sowie eine Hausfassade einer Schule im Philosophenweg mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 28. November 2021, 17.05 Uhr befuhr ein 46-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw den Falkenweg in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt sah er kurz auf die Rücksitzbank zu seinen Kindern. Dadurch übersah er einen am Straßenrand, ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Insassen des Unfallverursachers kamen vorsorglich ins Krankenhaus Vechta, blieben aber unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 29. November 2021, um 08.05 Uhr beging eine unbekannte Fahrzeugführerin eine Verkehrsunfallflucht am Wiesenweg beim dortigen Kindergarten. Beim Ausparken beschädigte sie einen Pkw und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.000,00 EUR. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

