Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 28. November 2021, zwischen 17.30 Uhr und 18.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße die rote Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus Vechta, welche sich zum Tatzeitpunkt in ihrer Handtasche befand. Die 71-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem dortigen Weihnachtsmarkt. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Bankkarte, Krankenversicherungskarte, Personalausweis sowie diverse Kundenkarten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 28. November 2021, wurde um 15.10 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße eine 30-jährige Fahrzeugführerin festgestellt, welche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Sonntag, 28. November 2021, wurde gegen 21.10 Uhr in der Windallee ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta festgestellt, dessen Betriebserlaubnis für seinen PKW erloschen war, nachdem er eine Veränderung der Rad-/Reifenkombination vorgenommen hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 28. November 2021, kam es gegen 15.10 Uhr auf der Helene-Lange-Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 30-Jährige aus Vechta befuhr mit einem PKW die Helene-Lange-Str. und beabsichtigte, nach rechts auf die Theodor-Heuss-Straße abzubiegen. Ein 59-Jähriger aus Vechta befuhr die Theodor-Heuss-Straße und beabsichtigte, nach links in die Helene-Lange-Straße einzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in diesem Zusammenhang zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. Die Unfallverursacherin flüchtete zunächst von der Unfallstelle, ihr Beifahrer, ein 48-Jähriger aus Vechta, blieb vor Ort. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor. Personen kamen nicht zu Schaden.

Steinfeld - Brand eines Gartenschuppens

AM Sonntag, 28. November 2021, gegen 20.30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Friedlandstraße ein Gartenschuppen eines 74-Jährigen aus Damme in Vollbrand. In dem Schuppen waren Gartenmöbel sowie Brennholz gelagert. Durch das Feuer entstand auch Sachschaden an der Außenwand der angrenzenden Garage. Die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld war mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf 15000 Euro geschätzt.

Neuenkirchen-Vörden OT Neuenkirchen - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 27. November 2021, 14.30 Uhr, und Sonntag, 28. November 2021, 15.30 Uhr, kam es im Gerberweg zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW Opel Astra GTC einer 48-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Bislang unbekannte Täter zerstörten mehrere Scheiben des PKW. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 28. November 2021, kam es um 17.50 Uhr auf der Straße An der Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 80-Jährige aus Holdorf befuhr mit ihrem PKW die Bundesstraße B214 in Richtung Bundesautobahn A1. Auf Höhe der Industriestraße/Ihorst/ An der Bundesstraße übersah sie den dortigen Kreisel und überfuhr diesen. Durch den Unfall wurde die 80-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 26.11.21, um 18.05 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Badbergen die Dammer Straße mit einer Mofa, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell