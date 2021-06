POL-CUX: Eigentümer gesucht!

Polizeiinspektion Cuxhaven

Wurster Nordseeküste. Am Mittwochabend, 23.06.2021, wurde der Polizei gegen 21:15 Uhr eine verdächtige Person im Feuerweg in Nordholz gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten nicht nur auf den Verdächtigen, sondern auch auf ihren Kollegen, der sich aus seiner Freizeit in den Dienst versetzt hatte, um die Person bis zum Eintreffen der Kollegen festzuhalten. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Verdächtige ein Fahrrad vermutlich am Nordholzer Bahnhof entwendet hat. Es handelt sich dabei um ein graues Fahrrad der Marke Pegasus. Bislang wurde bei der Polizei jedoch noch kein Diebstahl so eines Fahrrades angezeigt. Die Polizei Cuxhaven bittet daher, sich unter der 04721 573-0 zu melden, wenn jemand sein Fahrrad auf dem Foto wiedererkennt. Zur Aushändigung ist ein Eigentumsnachweis oder ein Beweis anhand von Individualmerkmalen erforderlich.

