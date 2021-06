Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch in 27619 Schiffdorf, Büttelstraße, vom 25.06.2021

Cuxhaven (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021, ereignete sich in der Büttelstraße in Schiffdorf ein Tageswohnungseinbruch. Der oder die Täter nutzen zwischen 07.30 und 13.20 Uhr die Abwesenheit der Bewohner und schlugen die Verglasung eines Fensters ein, um anschließend die Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen. Ob etwas entwendet wurde, steht bisher noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706-9480, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell