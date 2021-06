Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kfz-Steuer nicht entrichtet +++ Anhänger während der Fahrt verloren +++ Mehrere Tageswohnungseinbrüche +++ Abbiegevorgang zu spät erkannt +++ Manipulation an Hochsitz

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Abend des 23.06.2021 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland in der Imsumer Straße in Langen einen PKW der Marke VW Golf mit polnischer Zulassung. Die Beamten stellten fest, dass der 24-jährige Fahrzeugführer und Halter des PKW seinen einzigen Wohnsitz im Inland hat und demnach auch der PKW seinen regelmäßigen Standort im Inland hat. Aufgrund dessen hätte der 24-jährige Kraftfahrzeugsteuern für den VW Golf entrichten müssen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den jungen Geestländer wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie der Abgabenordnung eingeleitet.

-----------------------

Wurster Nordseeküste. Am Mittwoch, 23.06.2021, kam es gegen 10:30 Uhr auf der Straße Am Marktplatz in Dorum zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW VW Tiguan mit Anhänger fuhr in Richtung Midlum und verlor während der Fahrt den mitgeführten Anhänger, welcher mit Kies beladen war. Dieser rollte in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW Touareg zusammen. Die Fahrerin des VW Touareg wurde hierbei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Anhängelast des PKW Tiguan augenscheinlich überschritten war. Eine anschließende Wägung ergab eine Überschreitung der Anhängelast von knapp 30%. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, da die Straße durch den Unfall komplett blockiert war. Ein großes Lob geht an die engagierten Ersthelfer, welche sich tatkräftig an der Reinigung und Räumung der Fahrbahn beteiligten.

------------------------

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Mittwoch ereigneten sich im Tagesverlauf in den Ortsteilen Engbüttel und Nordholz drei Tageswohnungseinbrüche. Bislang unbekannte Täter verschafften sich jeweils durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu den Wohnhäusern und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, welche z.T. nur zwei Stunden ihr Haus verlassen hatten. Die Tatzeiträume in der Straße Misselwardener Specken (Engbüttel) und im Ahornweg (Nordholz) lassen sich auf die Vormittagsstunden des 23.06.2021 eingrenzen. Für die Tat in der Straße Oxter Flage lässt sich dies nicht näher eingrenzen. Die genaue Schadenssumme ist bislang nicht bekannt, dürfte jedoch mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen an den genannten Orten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven unter der 04721 573-0 zu melden.

------------------------

Nordholz. Am Mittwoch, den 23.06.2021 ereignete sich auf der Bundesstraße in Nordholz (L135) gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aus bislang unbekannter Ursache erkannte eine 53-jährige Fahrzeugführerin zu spät, dass die beiden vor ihr fahrenden Pkw bis zum Stillstand abbremsten, weil eine 29-Jährige mit ihrem Opel von der Bundesstraße nach links in die Industriestraße abbiegen wollte. Die 53-jährige schob mit ihrem VW den vor ihr fahrenden Huyndai einer 25-Jährigen auf den Opel der 29-Jährigen auf. Durch den Unfall wurden zwei Fahrzeugführerinnen nach polizeilicher Kenntnis glücklicherweise nur leicht verletzt. Zwei der drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und blockierten die Landesstraße zeitweilig. Sie mussten mittels Abschlepper von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die Schadenssumme wird auf 28.000,- Euro geschätzt.

---------------------

Wurster Nordseeküste. In der Zeit vom 31.05.2021 bis zum 19.06.2021 ist es zu einer Manipulation an einem Hochsitz nahe der Straße Rottland und der dortigen Bahnschienen gekommen. Unbekannte haben am Hochsitz eine sog. Jägerfalle angebracht, die bei Betreten des Hochsitzes einen Eimer Mist entleert hätte. Zur Installation wurden Bohrungen vorgenommen und Seile befestigt. Bereits im vergangenen Jahr kam es zu einem anderen Vorfall am selben Hochsitz. Die Polizeistation Nordholz bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich unter der 04741 98115-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell