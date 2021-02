Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Einbruchdiebstählen in Langenhagen ermittelt

Hannover (ots)

In der vergangenen Woche ist mit Bildern aus einem Einbruch in einem Imbiss vom 29.12.2021 nach einem Tatverdächtigen gefahndet worden. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte dieser nun identifiziert werden.

Die Überwachungskameras des Imbisses im Stadtgebiet von Langenhagen zeichneten den Einbrecher während der Tat auf. Der geschädigte Imbissbesitzer stellte die Videoaufzeichnungen der Polizei zur Verfügung. Mithilfe der Videos wurde nach dem Täter in der Öffentlichkeit gefahndet.

Der Tatverdächtige kommt nicht nur für den Einbruch in den genannten Imbiss infrage. Darüber hinaus steht er im Verdacht, in eine Pizzeria sowie mehrere Kindertagesstätten in Langenhagen eingebrochen zu sein.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die bei der Fahndung mitgeholfen haben.

Die ursprüngliche Pressemeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4838813

Die dort veröffentlichten Bilder mussten aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell