Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover bittet Bürgerinnen und Bürger von Region und Stadt beliebte Tagesausflugsziele zu meiden

Hannover (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei Hannover viele Besucher an Orten wie dem Steinhuder Meer oder dem Maschsee in Hannover festgestellt. Aufgrund von Verstößen gegen die Abstandsregeln und die Maskenpflicht der Corona-Verordnung mussten die Beamten der Polizeidirektion mehrfach einschreiten.

Mit Blick auf die kommenden Tage mahnt die Polizei zur Beachtung folgender Hinweise:

Vermeiden Sie den Besuch beliebter Ausflugsziele zur Tageszeit. Insbesondere auf Uferpromenaden an den Gewässern der Stadt und Region Hannover kann es bei sonnigem Wetter zu Gedränge kommen. Eine durchgehende Einhaltung der Abstandsregeln ist dabei kaum möglich, in diesem Fall ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zwingend notwendig.

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover werden die entsprechenden Anlaufpunkte bestreifen und die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Bei Feststellen von Verstößen gegen die aktuellen Regeln, werden diese geahndet, was für die Betroffenen ein Bußgeld zur Folge hat. /ms, ram

