Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Körperverletzung

Am Sonntag, 28. November 2021, kam es um 04.50 Uhr in der Schäferstraße zu einer Körperverletzung: Vier männliche Personen (20, 27, 37 und 41 Jahre alt, alle wohnhaft in Bösel) wurden aus bislang ungeklärter Ursache von einer 10- bis 15-köpfigen Personengruppe angegriffen. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden drei der angegriffenen vier Männer leicht verletzt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich sämtliche Beteiligte vor dem dortigen Bordell. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten war die Personengruppe bereits nicht mehr vor Ort. Durch die Opfer konnte lediglich einer der Täter beschrieben werden:

- vermutlich osteuropäische Herkunft, - Tätowierungen an beiden Ober- und Unterarmen, - bekleidet mit einem weißen T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 28. November 2021, zwischen 00.20 Uhr und 09.30 Uhr, wurde in der Königsberger Straße der Briefkasten eines 64-Jährigen aus Bösel durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 28. November 2021, kam es um 04.50 Uhr im Bussarddamm auf dem Grundstück eines 55-Jährigen aus Barßel zu einer Sachbeschädigung an einer Außenlaterne. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 28.November 2021, kam es um 17.10 Uhr auf der Bundesstraße B401 zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-Jährige aus Oldenburg und ein 23-Jähriger aus Oldenburg befuhren jeweils mit ihren PKWs in der genannten Reihenfolge die Bundesstraße B401. Als die 51-Jährige im Kurvenbereich verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies der 23-Jährige zwar, kam aufgrund regennasser Fahrbahn jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden von insgesamt 1500 Euro. Die 51-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell