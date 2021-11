Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 27.11.21/28.11.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr Am frühen Sonntagmorgen, 28.11.2021, um 00:40 Uhr geriet ein 28-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW auf der Osterstraße in eine Verkehrskontrolle. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus entlassen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Samstag, 27.11.2021, um 12:00 Uhr ereignete sich auf der Cappelner Straße in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Cloppenburger befuhr die Cappelner Straße in Richtung Stadtmitte. Vor der Ampelkreuzung Cappelner Straße/Fritz Reuter Straße ordnete er sich zunächst als Rechtsabbieger ein, wechselte dann nach links auf die Nebenspur und übersah dabei den PKW eines 56-jährigen aus Bremerhaven. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro beziffert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei dem Cloppenburger einen Wert von 1,27 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

