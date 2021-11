Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta vom 26.-27.11.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am 26.11.2021, gegen 15:30 Uhr, befährt ein 24-jähriger Dammer mit seinem Pkw die Lindenstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Fahren ohne Versicherungsschutz- Am 27.11.2021; 01:30 Uhr, befuhr ein 56-jähriger aus Papenburg mit seinem PKW Mercedes die Straße in Endel in Visbek. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der PKW nicht mehr pflichtversichert war, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Vechta -Taschendiebstähle- Am Nachmittag des 26.11.2021 kam in Einzelhandelsgeschäften sowie Verbrauchermärkten in Vechta zu mehreren Taschendiebstählen. Die unbekannten Täter entwendeten aus in den Einkaufswagen abgelegten Handtaschen u.a. die Geldbörse oder öffneten die umgehängten Handtaschen, um an das Diebesgut zu gelangen. Zeugen, die in Märkten Personen beobachtet haben, die sich auffallend verhielten, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430). In diesem Zusammenhang weist die Polizei Vechta nochmal daraufhin, gerade in der Vorweihnachtszeit und den gut besuchten Geschäften, auf seine Wertgegenstände Acht zu geben.

Visbek - Brand

Am 27.11.2021 gegen 06:30 Uhr kam es auf dem Campingplatz Kokenmühle in Visbek zu einem Brand in einer Blockhhütte. Aus ungeklärter Ursache schlugen Flammen aus einem Ofenrohr. Durch die entstandene Hitze kam es in der Zwischendecke zu einer kurzzeitigen Brand- und Rauchentwicklung, die durch die FFW Visbek gelöscht wurde. Personen wurden nicht verletzt. Über die Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell