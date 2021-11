Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Anrufe durch falsche Polizeibeamte

In den heutigen Morgenstunden kam es zu mehreren Anrufen durch Falsche Polizeibeamte. Diese gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchten auf diesem Weg das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bislang bei Versuchen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor den betrügerischen Absichten.

Folgende Hinweise möchten wir Ihnen in diesem Zusammenhang ans Herz legen:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung/Ihr Haus. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. - Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Diese und weitere Tipps sowie Hintergründe zum Phänomen finden Sie auf www.polizei-beratung.de

