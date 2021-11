Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Lieferwagen kommt von Straße ab - Fahrer bleibt unverletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 25.11.2021, ist der Fahrer eines Lieferwagens auf der B 314 zwischen Stühlingen und Eggingen von der Straße abgekommen. Gegen 09:30 Uhr war der 21-jährige auf der Fahrt in Richtung Stühlingen in Höhe Ziegelhütte nach rechts geraten. Sein Lieferwagen kollidierte mit mehreren Schildern. Der Fahrer kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, wo er untersucht wurde. Er blieb unverletzt. Der Lieferwagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

