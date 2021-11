Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Ladendiebstahl in Tankstelle

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt]

Am 26.11.2021, gegen 13:32 Uhr, entwendete ein 32-jähriger Mann Zigarettenzubehör in einer Tankstelle in der Gutachstraße. Der zuerst mit dem Fahrrad flüchtige Mann konnte durch die Polizei im Rahmen der Fahndung am Bahnhof Neustadt angetroffen werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell