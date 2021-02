PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Uneinsichtig wegen Maskenpflicht +++ Autoaufbrecher erbeuten mobiles Navi +++ Glätteunfälle +++ Stein auf die Fahrbahn gelegt - Unfall +++

Limburg (ots)

1. Uneinsichtig wegen Maskenpflicht - Bäckereiangestellte beleidigt, Runkel, Im Langgarten, 15.02.2021, 09.30 Uhr,

(pl)Ein bislang unbekannter Täter zeigte sich am Montagmorgen in einer Bäckereifiliale in Runkel uneinsichtig bezüglich der geltenden Maskenpflicht und beleidigte die beiden Angestellten. Die Angestellten hatten den Mann gegen 09.15 Uhr in der Filiale mehrfach auf die Tragepflicht einer Mundnasenbedeckung hingewiesen. Dieser zeigte sich jedoch äußerst uneinsichtig und kam der Aufforderung, die Maske aufzusetzen oder aber die Bäckerei zu verlassen nicht nach. Stattdessen beleidigte er die beiden Frauen und musste schließlich von einem Angestellten des angrenzenden Einkaufsmarktes hinausbegleitet werden. Der Unbekannte, welcher in Begleitung eines Kleinkindes war, soll 40-45 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare gehabt haben. Getragen habe er eine dunkle, längere Jacke, darunter ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift und blaue Jeans. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mobiles Navi im Visier von Autoaufbrechern, Limburg, Sackgasse, 15.02.2021, 07.00 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)Am Montag musste ein Autofahrer in Limburg leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes gegen 07.00 Uhr in einem Parkhaus in der Sackgasse abgestellt und das mobile Navigationsgerät im Wagen belassen. Als er dann gegen 10.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Autoaufbrecher die Seitenscheibe seines Wagens eingeschlagen und das Navi entwendet hatten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt,

Weilmünster, Schaumgasse, 13.02.2021, 12.00 Uhr bis 14.02.2021, 19.30 Uhr,

(pl)Auf einem Firmenparkplatz in der Schaumgasse in Weilmünster wurden zwischen Samstagmittag und Sonntagabend zwei dort abgestellte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand an der Windschutzscheibe beschädigt. Zudem wurden die Antennen beider Autos entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Stein auf die Fahrbahn gelegt - Unfall, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, 15.02.2021, 20.45 Uhr,

(pl)Bei einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist am Montagabend in Limburg ein Dacia Logan durch einen auf der Fahrbahn platzierten Stein beschädigt worden. Unbekannte Täter hatten den Stein auf der Joseph-Schneider-Straße abgelegt. Als dann der 40-jährige Dacia-Fahrer gegen 20.45 Uhr die Joseph-Schneider-Straße in Richtung Kreisel entlangfuhr, stieß er gegen den herumliegenden Stein. An dem Dacia entstand Sachschaden. Ein Reifen musste inklusive der Felge gewechselt werden. Der Stein wurde von dem Autofahrer anschließend von der Fahrbahn geräumt. Hinweise zum Verursacher des Hindernisses nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Autofahrer ohne Führerschein aber dafür berauscht unterwegs, Hadamar, Mainzer Landstraße, 15.02.2021, 14.30 Uhr bis 14.40 Uhr,

(pl)Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes haben am Montagnachmittag einen Autofahrer kontrolliert, dem die notwendige Fahrerlaubnis fehlte und der darüber hinaus augenscheinlich auch noch berauscht am Steuer seines Mercedes saß. Gegen 14.40 Uhr überprüften die Beamten den Mann in der Mainzer Landstraße in Hadamar und stellten dabei drogenbedingte Auffälligkeiten sowie den fehlenden Führerschein fest. Zudem brachte eine körperliche Durchsuchung eine geringe Menge Drogen zum Vorschein. In der Folge wurde der Autofahrer zur Wache gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

6. Entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen - Unfallflucht mit leichtverletzter Person, Limburg, Ahlbach, Kreisstraße 496, 15.02.2021, 22.25 Uhr,

(pl)Am Montagabend ereignete sich auf der K 496 bei Ahlbach eine Unfallflucht, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 22.25 Uhr mit seinem roten Mazda von Ahlbach kommend auf der Kreisstraße in Richtung Oberweyer unterwegs, als ihm im Kurvenbereich ein silberner Kombi entgegenkam, der zu weit auf seine Fahrbahn geraten war. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, sei der 23-Jährige nach rechts ausgewichen. Der Mazda geriet daraufhin ins Schleudern und krachte links neben der Fahrbahn gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall wurde die 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt und der Mazda erheblich beschädigt. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des entgegenkommenden silbernen Pkw Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

7. Unfälle auf winterglatten Straßen,

Kreis Limburg-Weilburg, 15.02.2021,

(pl)Am Montagabend kam es im Kreis Limburg-Weilburg zu mehreren Unfällen auf winterglatten Straßen. Auf der L 3030 bei Gnadenthal geriet ein 31-jähriger Autofahrer gegen 18.00 Uhr mit seinem Ford Fiesta ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw dann überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Während der Unfallwagen total beschädigt wurde, blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Etwa eine halbe Stunde später rutschte ein Ford Transit auf der L 3281 bei Probbach in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der 55-jähriger Fordfahrer leicht verletzt und das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 20.00 Uhr in der Straße "Am Erdbeerenberg" in Obertiefenbach. Dort war ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Opel gegen einen Baum und ein Verkehrsschild gekracht. Bei Aumenau verlor ein 20-Jähriger auf der winterglatten L 3063 die Kontrolle über seinen Opel Corsa und schleuderte links neben der Fahrbahn gegen die Leitplanke. Die Polizei bittet die Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen und vorsichtig zu fahren. Denn gerade bei der momentanen Wetterlage muss weiterhin mit Straßenglätte gerechnet werden.

