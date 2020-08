Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Randalierer muss ins Gewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Es ist zirka 4.30 Uhr am Donnerstagmorgen, 6. August, als Polizeibeamte sehen, wie ein 27-jähriger Hammer den Glaseinsatz einer Haustür an der Wilhelmstraße einschlägt. Die Polizisten konfrontieren den Mann. Dieser reagiert uneinsichtig und aggressiv. Ein Atemalkoholtest zeigt: Er ist alkoholisiert. Zur Verhinderung weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wird der 27-Jährige in das Gewahrsam gebracht. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell