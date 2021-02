PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Haustür beschädigt +++ Blutentnahme bei PKW-Fahrer +++ Fahrzeug landet auf dem Dach

1. Beschädigte Haustür

Limburg, Grabenstraße, 14.02.2021, 22.05 Uhr bis 23.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Sonntagabend, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr, die Haustürscheibe eines Einfamilienhauses in der Grabenstraße in Limburg beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Autofahrer berauscht unterwegs,

Löhnberg, Obershausen, 14.02.2021, 21.05 Uhr

(jka) Am Samstagabend gegen 21:05 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota die Landesstraße 3044 aus Richtung Obershausen kommend in Fahrtrichtung Niedershausen. Einer Funkstreife fiel auf, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und mehrfach mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur geriet. Daraufhin wurde er angehalten und kontrolliert. Da der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zudem konnte bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

3. Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt, Weilburg, Landesstraße 3020, 13.02.2021, 10.13 Uhr,

(jka) Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr die L3020 aus Richtung Hasselbach in Richtung Wirbelau. Im Kurvenbereich kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr seitlich einen Hang hinunter. Aufgrund der Schräge geriet der VW Golf in Seitenlage und kippte anschließend aufs Dach. Nach einigen Metern Rutschweg auf dem Dach kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

