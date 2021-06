Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Felgendiebe unterwegs - Polizei registriert mehrere Taten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Eichelkamp, Eichelkamp

20.06.2021, 20.00 Uhr - 21.06.2021, 06.20 Uhr

Wolfsburg, OT Hageberg, Duisburger Straße 20.06.2021, 20.00 Uhr - 21.06.2021, 10.00 Uhr

Zwei vollendete und einen unvollendeten Felgendiebstahl verzeichnet die Polizei zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Wolfsburger Stadtgebiet.

In der Straße Eichelkamp im gleichnamigen Stadtteil entwendeten die derzeit unbekannten Täter zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Montagmorgen 06.20 Uhr von einem weißen Golf 7 TCR und nur wenige Meter weiter von einem roten Golf 8 GTI sämtliche Räder. Die beiden VW Golf standen auf Gemeinschaftsparkplätzen von Mehrfamilienhäusern. In beiden Fällen hatten die Unbekannten zuvor die Fahrzeuge auf Pflastersteine aufgebockt.

Zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 10.00 Uhr schlugen die unbekannten Täter am Hageberg in der Duisburger Straße zu. Hier bockten sie einen auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses stehenden Golf GTD auf Holzklötze auf und versuchten auch hier alle vier Räder zu entwenden. Offenbar wurden die Täter gestört, denn sie ließen von ihrer Tat ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Lediglich von zwei Rädern hatten sie die Radmuttern gelöst. Der Fahrzeugnutzer hatte am Montagmorgen die Tat bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Polizei geht wie in den anderen bereits geschilderten Fällen davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell