Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Freiburg/ Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Anrufstraftaten - zwei vollendete Taten

Freiburg (ots)

Im Zusammenhang mit der am 24.11.202 versandten Warnmeldung wurden nun zwei vollendete Straftaten angezeigt.

Jeweils Schmuck und Bargeld im Wert von 10.000EUR erbeuteten die Betrüger bei ihren 84-/ und 89-jährigen Opfern in Freiburg und Münstertal. In beiden Fällen meldete sich ein angeblicher Arzt der Uniklinik der für eine dringend notwendige medizinische Versorgung von an Corona erkrankten Angehörigen Geld benötige. Die Angerufenen wurden dabei so sehr getäuscht, dass sie von einer Notlage im Familienkreis ausgingen und die Wertgegenstände und das Geld übergaben.

Die Polizei warnt ein weiteres Mal vor diesen Betrügern. Die am 24.11.2021 versandte Warnmeldung wird nochmals angehängt.

sk

-------------------------

Ursprungsmeldung

Warnhinweis auf derzeit agierende Betrüger, Anrufstraftaten

Seit Wochenbeginn sind beim Polizeipräsidium Freiburg zahlreiche Hinweise über sogenannte Anrufstraftaten aus dem Stadtgebiet Freiburg eingegangen. Diese Anrufe häufen sich momentan entlang der Rheinschiene.

Die betrügerischen Anrufer geben sich gegenüber ihren angerufenen Opfern überwiegend als Ärzte aus und teilen mit, dass ein Angehöriger dringend medizinische Hilfe benötige und die Kosten nicht gedeckt seien. Die Angerufenen werden gebeten Wertgegenstände und Geld an Abholer zu übergeben.

Eine andere Masche ist, dass man angibt von der Polizei zu sein und man wegen eines korrupten Bankmitarbeiters Wertgegenstände angeblichen Polizisten übergeben soll.

Folgende Tipps sollten Sie beachten:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder diese telefonisch bei Ihnen einfordern. - Die Bank wird angebliche Unregelmäßigkeiten Ihres Kontos niemals telefonisch mit Ihnen besprechen. - ein Krankenhaus in Deutschland wird Sie niemals kontaktieren, um die Übergabe von Geld und Wertgegenständen zu verlangen. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Geben Sie nie EC-Karten oder Kreditkarten und die dazu gehörenden PIN/ Geheimnummern heraus, oder legen sie diese außer Hause ab. - Legen Sie notfalls auf. - Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110, nachdem Sie das Gespräch mit den möglichen Betrügern durch Auflegen beendet haben - Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe, auch wenn man Ihnen am Telefon sagt, dass Sie mit niemandem darüber reden sollen. - seien Sie misstrauisch

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell