Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: größerer Feuerwehreinsatz - Schmorbrand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 25.11.2021, gegen 05.33 Uhr, in die Hauptstraße gerufen. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses soll es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Vor Ort konnten keine offenen Flammen wahrgenommen werden. Lediglich starker Rauch, welcher aus dem Kellerraum drang. Ursächlich für die starke Rauchentwicklung könnte ein Akku-Ladegerät gewesen sein, welches im Kellerraum neben einer Waschmaschine stand und mit der Steckdose verbunden war. Durch den Schmorbrand wurde auch die Waschmaschine in Mitleidenschaft gezogen. Bis der komplette Rauch verzogen war musste die Feuerwehr den Keller über einen längeren Zeitraum stark belüften. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell