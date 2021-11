Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin - Radfahrer schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein junges Mädchen überquerte zu Fuß am Mittwoch, 24.11.2021, gegen 12.36 Uhr, die Bahnhofstraße vom Busbahnhof kommend in Richtung des Gehweges bei den Bahngleisen. Auf der Fahrbahn kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem 51-jährigen E-Bike-Fahrer, der die Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend in Richtung Gretherstraße befuhr. Der E-Bike-Fahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben einer Zeugin soll das junge Mädchen auch gestürzt sein, stand aber wieder auf und lief weiter. Beim Eintreffen vor Ort war diese Zeugin leider nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht diese Zeugin. Sie möge sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach in Verbindung setzen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem jungen Mädchen geben können. Hier ist nicht bekannt, ob das junge Mädchen durch den Sturz auch verletzt wurde.

