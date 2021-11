Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß beim Abbiegen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

An der Kreuzung Gretherstraße / Schwarzwaldstraße / Bahnhofstraße / Milkastraße kam es am Mittwochmittag, 24.11.2021, gegen 12.24 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 39-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 39-jährige Frau befuhr die Gretherstraße und wollte über die Kreuzung geradeaus weiter in die Bahnhofstraße fahren. Ein 23-jährige Pkw-Fahrerin, welche von der Bahnhofstraße entgegen kam und nach links in die Milkastraße abbiegen wollte, übersah die 39-Jährige. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Durch die ausgelösten Airbags wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell