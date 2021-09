Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-Jährige unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (12.09., 03.40 Uhr) ging ein bislang unbekannter Mann an der Kiebitzstraße auf eine 17-Jährige Jugendliche zu. Er Unbekannte berührte die Minderjährige unsittlich. Die 17-Jährige konnte sich lösen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Buxelstraße.

Der Mann war ca. 17 - 20 Jahre alt, schlank und trug zum Tatzeitpunkt weiße Oberbekleidung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

