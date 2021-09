Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ende April 2021 entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger im Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes in Rheda an der Herzebrocker Straße die EC- Karte eines Geschädigten. Anschließend hob der Dieb in einer Volksbankfiliale in Rheda Bargeld ab.

Der Tatverdächtige ist zwischen 25-35, trug eine blaue Jacke mit Aufdruck "G", eine graue Jeanshose, schwarz-weiße Sneaker, eine blau-beige Kappe mit Aufdruck "Snowboarding" und eine schwarze Brille. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Bart. Unterdessen konnte eine ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt werden.

Ein Foto des Tatverdächtigen ist auf dem Landesweiten Fahndungsportal eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rheda-wiedenbrueck-taschendiebstahl-computerbetrug .

Hinweise und Angaben zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

