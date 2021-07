Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210725 - 0893 Frankfurt-Westend: Alle guten Dinge sind zwei

Frankfurt (ots)

(em) Am Donnerstag, den 22. Juli 2021 haben zwei Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt, unter anderem ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Die beiden konnten festgenommen werden. Gegen Mittag hatten die zwei jungen Männer es in der Miquelallee auf ein Fahrrad der Marke Cube abgesehen. Während dem einen mitsamt dem Zweirad die Flucht gelang, konnte der zweite im Bunde (16 Jahre alt) noch an Ort und Stelle festgehalten und an die alarmierte Polizei übergeben werden. Wenig später erkannten Beamte der Fahrradstaffel den flüchtigen Täter anhand der Personenbeschreibung wieder. Der 17-jährige Tatverdächtige führte jedoch kein Fahrrad, sondern einen E-Scooter mit sich. Wie sich herausstellen sollte, wurde dieser vor kurzem als gestohlen gemeldet. Daher ging es für den 17-Jährigen erst einmal ins Polizeipräsidium. Der Roller wurde sichergestellt. Die beiden Jugendlichen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf das entwendete Mountainbike, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell