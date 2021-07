Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210723 - 0890 Frankfurt-Bergen-Enkheim: 86-Jährige wird Opfer eines Trickdiebs

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag erbeuteten Diebe mit dem "Handwerkertrick" in der Marktstraße Gold. Gegen 15:30 Uhr klingelte ein Mann bei der 86-jährigen Frankfurterin und gab sich als Mitarbeiter der Firma "Vodafone" aus, der beauftragt worden sei, die TV- und Internetverbindung zu überprüfen. Er zeigte auch einen Ausweis der Firma vor. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung und begann mit seinen angeblichen Arbeiten am TV. Die Seniorin lenkte er ab, indem er ihr die Fernbedienung gab und sie aufforderte, durchzuschalten. Nach kurzer Zeit telefonierte der Ganove mit einem Komplizen, den er kurz darauf auch in die Wohnung ließ. Nun begann die Bewohnerin Verdacht zu schöpfen, äußerte ihr Misstrauen und sah nach dem zweiten Mann, den sie in der Küche ertappte. Daraufhin verließ dieser die Wohnung wieder. Die Rentnerin sah daraufhin in ihrem Schlafzimmer nach ihren Wertsachen. Diesen Moment nutzte der andere Mann ebenfalls zur Flucht. Mit Erschrecken musste die 86-Jährige feststellen, dass Gold im Wert mehrerer tausend Euro aus dem Schlafzimmer gestohlen worden war. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 25 - 35 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, schlank und südosteuropäische Erscheinung, schwarze kurze Haare und bekleidet mit schwarzer Lederjacke, dunkler Hose und blauem T-Shirt. Männlich, 30 - 40 Jahre alt, 160 - 165 cm groß, korpulent, blonde Haare, heller Hauttyp und insgesamt hell gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52499 entgegen. Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

