Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210723 - 0889 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handy entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 23. Juli 2021, gegen 00.55 Uhr, nahm eine Funkstreife des 4. Polizeirevieres einen 44-jährigen Wohnsitzlosen fest. Dieser hatte zuvor einem 30-Jährigen das Handy aus dessen Hosentasche entwendet. Dazu hatte er ihn hochgehoben, um, wie er dem 30-Jährigen gegenüber angab, dessen Gewicht zu schätzen. Dieser hatte jedoch den Diebstahl seines Handys bemerkt und verfolgte nun den Beschuldigten. Als die Funkstreife in der Elbestraße erschien und auf die Situation aufmerksam wurde, konnte der 44-Jährige festgenommen werden. Neben einem griffbereit getragenen Cuttermesser wurde auch das entwendete Smartphone aufgefunden. Es konnte dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Zur Flucht benutzte der Beschuldigte einen Tretroller, an dem sich ein geschlossenes Spiralschloss befand, wofür der 44-Jährige keinen Schlüssel aufweisen konnte. Zudem führte er eine Tasche mit Damenparfumfläschchen mit sich, über deren Herkunft er ebenfalls keine Auskunft erteilen konnte. Die Tasche samt Inhalt sowie der Roller wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell