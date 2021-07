Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210723 - 0886 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag kam es auf der Bundesautobahn 661 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge involviert waren und zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine Insassin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Gegen 13:10 Uhr befuhren die 53-jährige Fahrerin eines Mazda die BAB 661 in Richtung Oberursel. Auf dem rechts neben ihr befindlichen Fahrstreifen fuhr ein 22-Jähriger in seinem Seat. Kurz vor dem Autobahnkreuz Bad Homburg wechselte die 53-Jährige den Fahrstreifen nach rechts und übersah nach derzeitigen Erkenntnissen dabei den Seat. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Mazda. Daraufhin schleuderte dieser über die gesamte Fahrbahn und kollidierte mit den Schutzplanken. Dadurch wurde die Karosserie so stark verformt, dass die leichtverletzte Fahrerin von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden musste. Der Seat kam auf der linken Spur zum Stehen. Auch dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die BAB 661 bis 15:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell