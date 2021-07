Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210722 - 0883 Frankfurt-Gallus: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 21. Juli 2021, gegen 15.15 Uhr, wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in der Europa-Allee mehrere Artikel in einen mitgeführten Rucksack steckten und an der Kasse vorbei den Markt verlassen wollten. Nachdem die beiden Täter von Mitarbeitern des Marktes gestellt wurden, versuchten sie sofort zu flüchten. Dabei schlug einer der Täter mit einer Bierflasche nach einem Mitarbeiter und traf ihn an der rechten Schulter. Sein Mittäter, ein 19-Jähriger, konnte jedoch festgehalten werden. Auch der flüchtige Tatverdächtige, ein 16-Jähriger, wurde kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung in der Hafenstraße festgenommen.

