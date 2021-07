Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210721 - 0880 Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben von Montag auf Dienstag (20. Juli 2021), zwischen 22:00 Uhr und 11:00 Uhr, im Stadtteil Kalbach-Riedberg zwei Motorräder aus einer Tiefgarage entwendet. Die schwarzen Motorräder der Marke KTM, Modell Super Duke, befanden sich in einer gemeinschaftlich genutzten Tiefgarage in der Gräfin-Dönhoff-Straße. In dem genannten Zeitraum beschädigten die bislang unbekannten Täter ein Rolltor der Einfahrt und drangen so in die Tiefgarage des Wohnkomplexes ein. Anschließend schnappten sich die Eindringlinge die abgestellten Motorräder und konnten unerkannt mit ihrer Beute im Wert von insgesamt 40.000 Euro verschwinden. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern und /oder den gestohlenen Motorrädern werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-755 11400 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

