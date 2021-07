Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210720 - 0877 Frankfurt-Seckbach: Unbekannter beleidigt und schlägt Ehepaar - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) In der Sonntagnacht (18.07.2021) hat ein unbekannter Mann an einer Haltestelle eine Frau zunächst beleidigt und im Anschluss ihren Ehemann geschlagen. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen. Gegen 23.50 Uhr stiegen ein 29-jähriger Mann und seine 32-jährige Frau mitsamt ihrem 6-jährigen Kind an der Haltestelle "Atzelberg Mitte" aus dem Bus der Linie M43 aus. Völlig unvermittelt beleidigte ein unbekannter Mann, welcher zuvor ebenfalls Fahrgast gewesen war, die Frau mehrfach mit den Worten "Scheiß Zigeuner" und ging mit geballten Fäusten auf sie zu. Ihr Ehemann stellte sich schützend vor sie, woraufhin der Täter dem 29-Jährigen ins Gesicht schlug. Anschließend floh der Unbekannte in Richtung Arolser Straße. Der 29-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch die Tat leicht verletzt. Wer kann Angaben zu der Tat und oder dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell