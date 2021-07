Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210720 - 0874 Bundesautobahn 5: Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 46-jähriger Frankfurter befuhr am Montag, den 19. Juli 2021, gegen 18.35 Uhr mit seinem Motorrad die BAB 5 in Richtung Darmstadt. Zwischen der Anschlussstelle Westhafen und der Anschlussstelle Niederrad verlor er die Gewalt über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke. Das Motorrad, eine Honda CBR, rutsche noch mehrere hundert Meter weiter, bevor es auf den Standstreifen zum Stillstand kam. Der 46-jährige Kradfahrer wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Im Anschluss musste die BAB 5 in Richtung Süden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Westhafen abgeleitet. Die Umleitung konnte gegen 22.40 Uhr wieder aufgehoben werden. Bislang ist unklar, aus welchem Grund sich der Unfall ereignete. Daher sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Telefonnummer 069-75546400 in Verbindung zu setzen.

