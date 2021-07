Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210719 - 0873 Frankfurt-Nordend: 22-Jährige in Straßenbahn angegriffen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagmorgen, den 18. Juli 2021, nahm die Polizei im Nordend einen 34-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau fest, welche in einer Straßenbahn eine 22-jährige Frau geschlagen und getreten haben.

Die Geschädigte und die späteren Beschuldigten betraten gegen 07.55 Uhr die Straßenbahn der Linie 18 an der Konstablerwache. Unter den Beschuldigten entstand in der Folge eine verbale Auseinandersetzung. Die 22-Jährige, die sich dadurch gestört fühlte, bat diese daraufhin um Ruhe, was dazu führte, dass sie direkt auf die Geschädigte zugingen. Unvermittelt schlug ihr dann der Mann ins Gesicht. In der Folge trat das zuvor noch uneinige Duo gemeinsam auf die zu Boden gegangene 22-Jährige ein. Andere Fahrgäste versuchten noch dazwischen zu gehen und brachten den Straßenbahnfahrer dazu, die Bahn anzuhalten. Die Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte Verletzungen im Gesicht sowie an Händen und Beinen. Sie konnte sich aus der Bahn nach Hause flüchten, von wo sie die Polizei verständigte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Polizeistreife die beide Beschuldigten, welche offensichtlich alkoholisiert waren, unter erheblichem Widerstand festzunehmen. Unter anderem trat die 35-jährige Frau einen der Beamten gegen das Schienbein, was diesen zu Fall brachte. Durch die erlittene Sturzverletzung konnte dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Mit weiteren Tritten scheiterte die Frau glücklicherweise. Sie sprach jedoch noch diverse Beleidigungen aus. Darüber hinaus kam es seitens des 34-jährigen Mannes zu einer Bedrohung gegenüber den Beamten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die beiden Festgenommenen wieder entlassen.

