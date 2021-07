Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210719 - 0870 Frankfurt-Eschersheim: Ehefrau angegriffen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend attackierte ein 21-Jähriger seine hochschwangere Ehefrau auf offener Straße. Als Passanten eingriffen, griff er auch diese an. Erst die Polizei überwältigte den Mann.

Gegen 20.00 Uhr gerieten die Eheleute zunächst in einen verbalen Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann seiner hochschwangeren 28-jährigen Frau ins Gesicht, stieß sie zu Boden und trat sie. Zwei Zeugen (29 und 41 Jahre alt) eilten der Frau zu Hilfe, wurden aber ebenfalls von dem Mann angergriffen und leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, attackierte der Aggressor auch die Beamten. Ihnen gelang es schlussendlich, den Mann zu überwältigen. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, da sie über Schmerzen im Bauch klagte. Auch ihr Ehemann musste im Anschluss an die Festnahme ärztlich versorgt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt gegen den 21-Jährigen. Die Polizei informierte das Jugendamt zum Schutz des ungeborenen Kindes über den Vorfall, der nicht der erste seiner Art in dieser Partnerschaft war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell