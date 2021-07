Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210718 - 0867 Frankfurt-Bockenheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei bislang unbekannte Täter sprachen am Freitag, den 16. Juli 2021, gegen 11.00 Uhr, eine 87-jährige Frau vor einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Speyer-Straße an.

Der Frau gegenüber gaben sie an, von den Stadtwerken zu sein und nach einem Wasserrohrbruch die Leitungen ihrer Wohnung kontrollieren zu müssen. Die Geschädigte ließ daraufhin die beiden Männer in ihre Wohnung ein. Während sich einer der Täter zusammen mit der Mieterin im Bad aufhielt, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Nachdem man gefunden hatte, wonach man suchte, verließen die beiden "Handwerker" den Tatort mit Schmuck im Wert von ca. 3.500 EUR.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Etwa 40 Jahre alt, ca. 169 cm groß und von kräftiger Statur. Trug eine dunkle Brille, hatte dunkle, kurze Haare, dunkle Hautfarbe, war dunkel gekleidet und trug eine Mund-Nasenbedeckung.

2. Täter: Etwa 40 Jahre alt, 175-180 cm groß, von normaler Statur, helle Hautfarbe. Insgesamt dunkel gekleidet.

Mit einem weiteren Auftreten der Täter ist zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell