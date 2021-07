Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210718 - 0864 Frankfurt-Niederrad: Nachtrag zur Meldung Nummer 210716 - 0859 Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(fue) In der vorgenannten Meldung wurde über das Verschwinden des 68-jährigen Helmut Triller aus Niederrad berichtet. Herr Triller erschien in den Abendstunden des 16. Juli selbstständig wieder an seiner Wohnadresse. Die Vermisstenmeldung ist somit hinfällig.

