POL-F: 210716 - 0861 Frankfurt-Fechenheim: Diebespärchen dank aufmerksamer Zeugen festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Mittwoch (14. Juli 2021) auf Donnerstag (15. Juli 2021) machte sich ein Diebespärchen an einem Kiosk zu schaffen und entwendete unter anderem Getränke und Leergut. Dank einer aufmerksamen Zeugin gelang es der Frankfurter Polizei, die beiden auf frischer Tat zu erwischen und festzunehmen.

Gegen 02.10 Uhr in der Nacht vernahm eine Zeugin in der Vilbeler Landstraße ein Klirren und Bersten von Glas, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Vor Ort traf die Polizeistreife an einem Kiosk auf eine 39-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann, welche ihr Diebesgut bereits zum Abtransport bereitgestellt hatten. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die beiden den Rollladen hochgedrückt und die Fensterscheibe eingeschlagen hatten, um dann an Getränke, Kosmetika und Leergut zu gelangen. Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher. Für die 39-Jährige und den 44-Jährigen klickten die Handschellen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

