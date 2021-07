Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Am 11.07.2021, gegen 16:15 Uhr, kam es in Osthofen, in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Verkehrsunfallverursacher, ein 40-jähriger aus Osthofen, kam nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Unfallgegner, einem 39-jährigen Osthofener. In dem PKW befanden sich neben dem 39-jährigen Fahrer noch dessen 35-jährige Frau und die 9; 11 und 12-jährigen Söhne. Die 35-jährige Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt, die Söhne standen unter Schock. Die Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Der 40-jährige hatte starke Anzeichen für einen Alkoholkonsum, er war nicht in der Lage einen Atem-Alkohol-Test durchzuführen. Bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes kam es zu einer starken Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße / Carlo-Mierendorf-Straße, sodass teilweise der Verkehr geregelt werden musste. Im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme wurde der 40-jährige zur Blutentnahme zur Polizeiinspektion in Worms verbracht, wo er im Anschluss entlassen wurden. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

