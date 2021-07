Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit vier beschädigten Fahrzeugen - Fahrer vorerst geflüchtet

Worms, Knappenstraße (ots)

Ein 47-jähriger Wormser befuhr am Freitagabend gegen 22:30 Uhr mit seinem PKW die Knappenstraße in Worms. Hierbei kollidierte er beim Vorbeifahren vorerst mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW, setzte jedoch unbeirrt seine Fahrt fort. Im Anschluss kollidierte er, ebenfalls in der Knappenstraße, mit einem weiteren geparkten PKW. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf einen weiteren, davor geparkten PKW aufgeschoben. Der Fahrer versuchte zu flüchten, konnte jedoch durch Zeugen erkannt und letztlich durch die Polizei festgestellt werden. Er stand mit 1,77 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss und bestritt der Fahrer gewesen zu sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht gegen ihn eingeleitet. Insgesamt entstand ein hoher Sachschaden von ca. 16.000 Euro an allen vier Fahrzeugen. Drei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell