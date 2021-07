Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neubörger - Mit zwei Promille durchs Kornfeld

Neubörger (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei Papenburg an der Straße Am Wattberg eine betrunkene 72-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Sie befuhr gegen kurz nach 19 Uhr mit ihrem Hyundai i10 einen angrenzenden Feldweg. Nachdem sie nach links von der Fahrbahn abgekommen war durchfuhr sie ein dortiges Kornfeld, drehte dort mehrere Kreise und blieb mit dem Fahrzeug mitten im Feld stehen. Zeugen wurde auf die Frau aufmerksam und verständigten Einsatz- und Rettungskräfte. Die Fahrerin machte einen äußerst verwirrten Eindruck und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt

