Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Zaun beschädigt

Bawinkel (ots)

Am Donnerstag kam es an der Straße Am Sportplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw stieß vermutlich beim Zurücksetzten seines Fahrzeuges gegen einen Baum. Dieser brach daraufhin ab und beschädigten einen Jägerzaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

