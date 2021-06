Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Martinstraße / Wiescherhöfener Straße wurde am Freitag, 4. Juni, gegen 19.10 Uhr, eine Person leicht verletzt. Ein 19-jähriger Seat-Fahrer aus Kamen befuhr die Martinstraße in Richtung Süden. Er beabsichtigte, im weiteren Verlauf der Straße Zur Grünen Aue zu folgen. Im Einmündungsbereich zur Wiescherhöfener Straße stieß er mit einer 61-Jährigen aus Hamm zusammen. Diese befuhr mit ihrem Pedelec die Wiescherhöfener Straße in Richtung Osten. Bei der Kollision verletzte sich die Radfahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, konnte dieser aber nach ärztlicher Behandlung wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.(rs)

